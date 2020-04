Calciomercato Milan – Due cessioni per arrivare a Tonali: i dettagli | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha deciso: il grande obiettivo per la campagna acquisti estiva del 2020 sarà Sandro Tonali. Classe 2000, gioiello del Brescia di Massimo Cellino, Tonali viene valutato, dalle ‘Rondinelle‘, tra i 40 ed i 50 milioni di euro.

Regista puro, alla Andrea Pirlo, ma che non disdegna corsa e recupero palloni, alla Gennaro Gattuso (suo idolo), Tonali, tifoso rossonero sin da bambino, potrebbe arrivare al Milan nella prossima sessione di calciomercato nonostante la concorrenza, spietata, di Juventus e Inter.

Questo perché il Diavolo, che non può offrire a Tonali la vetrina della Champions League, può offrigli una maglia da titolare fisso a centrocampo: cosa che le altre due compagini del nostro calcio non possono promettergli. Il trasferimento al Milan, per Tonali, rappresenterebbe un bello step per la sua carriera.

Il suo profilo, d’altronde, si sposa alla perfezione con l’identikit tracciato dal fondo Elliott Management Corporation e il ragazzo potrebbe diventare il fulcro del centrocampo rossonero per le prossime stagioni. Il suo costo, molto elevato, sarebbe coperto dal Milan grazie alle cessioni di due centrocampisti, il brasiliano Lucas Paquetá e l’ivoriano Franck Kessié.

Il loro valore di mercato, attualmente, è praticamente identico: 25 milioni di euro ciascuno. Una duplice partenza per un grande arrivo, quello di Tonali, di enorme prospettiva per il presente e per l’immediato futuro. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>