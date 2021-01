CALCIOMERCATO MILAN – Douglas Costa, gol e skills / News

Nelle ultime ore il mercato del Milan sembra possa riaccendersi. I rossoneri stanno pensando a Douglas Costa, esterno offensivo brasiliano in prestito al Bayern Monaco dalla Juventus. Il classe 1990 arriverebbe in prestito per sei mesi, ma l’operazione sembra essere abbastanza complicata, con il Milan che dovrebbe pagare il prestito di 1 milione alla Juventus e dovrebbe convincere i tedeschi a privarsene. In attesa di ulteriori sviluppi, nella video news alcune delle migliori giocate di Douglas Costa in Serie A con la maglia bianconera.

