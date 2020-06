Calciomercato Milan – Doppio colpo in canna: i dettagli / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Manca sempre meno alla ripartenza del campionato e poi, successivamente al mercato. Tutto accadrà molto velocemente e il Milan, che è intenzionato a cambiare tanto, rischia di rimanere spiazzato. Ecco perché alcune cose ha iniziato a farle già adesso, muovendosi in anticipo, anche grazie a Ralf Rangnick, destinato a diventare rossonero.

Alcuni elementi sono già stati individuati e il Milan li sta corteggiando da tempo. Il primo è Denzel Dumfries. Terzino destro olandese, di proprietà del PSV Eindhoven, sta flirtando con il Milan ormai da tempo. Classe 1996, è già capitano del club biancorosso. Il Milan lo ha scelto come terzino destro e sta facendo di tutto per arrivarci, anche grazie alla regia di Mino Raiola, suo procuratore. La valutazione rossonera è di 12 milioni, ma le richieste sono ben diverse. La sensazione è con la volontà del giocatore e la crisi da Covid-19 si possa scendere a 12 milioni, soprattutto se si dovesse parlare anche di Ricardo Rodriguez, che verrebbe invece valutato solo 5,5 milioni.

Il secondo colpo in canna è Dominik Szoboszlai, di cui Rangnick è calcisticamente innamorato. L’ha scoperto e portato al RB Salisburgo. Ora vorrebbe portarlo al Milan, ma la richiesta è molto alta anche in questo caso, nonostante sia solo un classe 2000. Il Milan non vorrebbe spingersi oltre i 13,5 milioni, ma è difficile arrivarci così. Szoboszlai può giocare mezzala o esterno. E su di lui c’è anche la Lazio LEGGI DI PIU’ >>>

