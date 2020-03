VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Poche certezze in questo momento. Gianluigi Donnarumma però quasi sicuramente nel prossimo mercato andrà via dal Milan. Contratto in scadenza e pochissime possibilità di rinnovo. Il Chelsea sembra pronto a una offerta “monstre” per convincere il Diavolo e Gigio. Tuttavia, sembra che la Juventus sia sempre in pole. Le ultime nella video news.

