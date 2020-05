Calciomercato Milan – Donnarumma al PSG? Tutta la verità | News

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, continua a circolare, in Francia, il nome di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma in ottica PSG. C’è chi giura, infatti, che il PSG di Leonardo voglia tentare l’assalto al portiere del Milan, classe 1999, a parametro zero per l’estate 2021, quando sarà scaduto il suo attuale contratto con il club di Via Aldo Rossi.

Dal Milan, però, filtra tutta un’altra linea su Donnarumma: i rossoneri danno priorità assoluta al rinnovo del suo contratto, puntando sul tifo rossonero del portiere. Nel caso in cui non si trovi un accordo con Donnarumma per prolungare il suo accordo, ed adeguare di conseguenza il suo ingaggio, si profilerà una cessione in estate per fare cassa e generare plusvalenza. Perderlo a costo, per il Milan, è una follia che non sarà avallata.

Un anno fa, si ricorderà, il PSG aveva provato a prenderlo offrendo 20 milioni di euro più il cartellino di Alphonse Areola, trovando il ‘no’ secco del Diavolo. Ed anche nel 2017 il PSG aveva tentato il suo agente, Mino Raiola, offrendo un ingaggio di 13 milioni di euro annui, una limousine per gli spostamenti a Parigi, ville per il ragazzo e per i suoi familiari. Ma niente da fare. Negli ultimi mesi il PSG sembra essere andato in fase di studio.

Questo perché Leonardo vuole capire se, in caso di cessione di Donnarumma, il suo prezzo sarà basso alla luce dell'emergenza coronavirus che, di fatto, cambierà il mercato. Il PSG, comunque, tiene sempre vivi i contatti con Raiola. Bisogna tener presente, però, di come la decisione finale sarà di Donnarumma. Sarà lui a decidere se sarà rinnovo o cessione.