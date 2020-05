Calciomercato Milan – Diavolo su Sabitzer, ma il costo è altissimo | News

CALCIOMERCATO MILAN – In queste ore si parla molto di un interesse, concreto, del Milan per Marcel Sabitzer, classe 1994, centrocampista offensivo (ma anche esterno destro alto) del RB Lipsia di Julian Nagelsmann.

Sabitzer, austriaco, secondo ‘calciomercato.com‘ è uno dei fedelissimi di Ralf Rangnick, colui il quale, nella prossima stagione, dovrebbe sedere sulla panchina del Diavolo.

Rangnick, infatti, ha portato Sabitzer prima al RB Salisburgo e poi al RB Lipsia e ne sta seguendo, da tempo, la crescita. Che, per inciso, è stata costante, continua ed imperiosa: le prestazioni offerte dal ragazzo nella Champions League 2019-2020 ne sono la prova.

Sabitzer ha un ottimo rapporto con Rangnick, è vero, ma l’operazione, per il Milan, si preannuncerebbe più difficile di quanto ipotizzato sulla carta. Il club di Via Aldo Rossi, per ‘calciomercato.com‘, conoscendo bene i procuratori di Sabitzer (gli stessi di Rangnick), si è già infatti informato sui costi del suo cartellino.

L’affare supera i 40 milioni di euro, ai quali, oltretutto, andrebbe aggiunto un ingaggio importante ed a salire negli anni. Il RB Lipsia, che sembra già destinato a perdere Timo Werner, diretto al Liverpool, poi, non intenderebbe perdere un altro pezzo importante della sua squadra come Sabitzer.

Il feeling totale tra Rangnick e Sabitzer, dunque, stavolta potrebbe non bastare affinché i due si ritrovino insieme nella stessa squadra.