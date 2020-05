Calciomercato Milan – Diavolo su Kalulu: è stregato da Maldini | News

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘L’Équipe‘, il Milan ha inserito, nella propria lista della spesa per l’imminente calciomercato estivo, il nome di Pierre Kalulu.

Kalulu, classe 2000, francese di origini congolesi, gioca da terzino destro ma è capace di destreggiarsi anche come difensore centrale e come terzino sul versante opposto, a sinistra.

Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scout del club di Via Aldo Rossi, lo segue da tempo, lo conosce molto bene ed avrebbe fornito alla società rossonera relazioni più che positive su Kalulu, fratello di Aldo, che gioca nello Swansea City, e di Gédéon, giocatore dell’Ajaccio.

Per il popolare quotidiano sportivo transalpino Kalulu sarebbe rimasto completamente impressionato da Paolo Maldini, che gli ha proposto un progetto sportivo considerato, tanto dal calciatore quanto dai suoi agenti, più chiaro rispetto a quello del suo attuale club, l’Olympique Lione.

Ma non è tutto. Kalulu, che piace a Bayern Monaco e Siviglia, ha dato preferenza al Milan per la prossima stagione e il club meneghino fiuta ora un gran colpo, perché il calciatore, sotto contratto con l’OL fino al 30 giugno 2020, può trasferirsi a Milano a parametro zero. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>