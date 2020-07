Calciomercato Milan – Diavolo, pronta l’offerta per Schick | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Il manager del Milan, nella stagione 2020-2021, sarà, come ormai noto, il tedesco Ralf Rangnick. Per rinforzare l’attacco del Diavolo, Rangnick ha in mente di effettuare un doppio colpo di mercato nel campionato che meglio conosce, la Bundesliga.

Il Milan, infatti, è sulle tracce di Milot Rashica, classe 1996, esterno offensivo kosovaro di proprietà del Werder Brema e di Patrik Schick, anch’egli del 1996, attaccante ceco di proprietà della Roma ma che, in questa stagione, ha giocato (molto bene, con 10 gol in campionato), in prestito proprio nel RB Lipsia, una delle squadre del gruppo ‘Red Bull‘ sovrintese dallo stesso Rangnick.

Il RB Lipsia non è disposto a versare alla Roma i 28 milioni di euro previsti dal diritto di riscatto del cartellino del calciatore a titolo definitivo e, pertanto, Schick tornerà in Italia. L’attaccante, che nel nostro campionato ha anche indossato la maglia della Sampdoria, vorrebbe rimanere a giocare in Serie A ed il Diavolo, forte di questa sua volontà, avrebbe già preso contatti con la Roma per trattarne l’acquisto.

Il Milan, secondo quanto riferito da ‘La Gazzetta dello Sport‘, avrebbe presentato alla Roma una proposta ‘ufficiosa’ di 20 milioni di euro per l’acquisto di Schick a titolo definitivo. L’ingaggio di Schick non rappresenterebbe un problema per i rossoneri: è ampiamente nei parametri dettati dal fondo Elliott Management Corporation.

È attesa, quindi, una risposta dal club giallorosso sulla proposta del Milan per Schick. Non è detto che, alla fine, i giallorossi, alle prese con delle voragini in bilancio, non decidano di tenerlo per puntare su di lui, 'scaricando', al contrario, il più anziano e costoso bosniaco Edin Dzeko.