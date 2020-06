PM – Calciomercato Milan – Diavolo, occasione Cuisance: il punto | News

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘RMC Sport‘, in Francia, il Bayern Monaco sarebbe disponibile a cedere, nella prossima finestra di calciomercato, il centrocampista Michaël Cuisance, classe 1999, approdato al club di Säbener Straße appena dodici mesi fa per 12 milioni di euro.

Cuisance, che aveva disputato già due stagioni in Bundesliga con la maglia del Borussia Mönchengladbach, ha giocato principalmente nella squadra Under 19 del Bayern Monaco ma, in Prima Squadra, ha trovato spazio soltanto nel finale di stagione con 9 presenze, per un totale di 302′, e un gran gol contro il Wolfsburg.

Il ragazzo vorrebbe giocare con maggiore continuità ed il Bayern Monaco può cederlo in prestito. ‘RMC Sport‘ parla di un interesse da parte dell’Olympique Marsiglia, ma Cuisance può rappresentare una ghiotta occasione anche per il Milan, alla ricerca di centrocampisti di qualità e quantità per la prossima stagione.

Geoffrey Moncada, responsabile dell’area scout del club di Via Aldo Rossi, aveva già seguito Cuisance in occasione degli ultimi Mondiali Under 20, ricavandone impressioni molto positive ed anche Ralf Rangnick, futuro manager del Diavolo, lo ha monitorato in questi ultimi tre anni. Di piede mancino, tecnicamente molto valido, Cuisance potrebbe essere un bell’investimento per il Milan.

I buoni rapporti tra le dirigenze di Milan e Bayern Monaco, poi, potrebbero anche favorire la felice conclusione dell'affare. Cuisance-Milan, quindi, è una pista che vale la pena tenere in osservazione.