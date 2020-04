Calciomercato Milan – Diavolo, c’è il sì di Jovic: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Ottima notizia, quella che arriva dalla Spagna, per i tifosi del Milan. Secondo quanto riferito dal portale ‘todofichajes.com‘, sarebbe Luka Jovic, classe 1997, centravanti serbo del Real Madrid, il primo obiettivo del Diavolo per rinforzare l’attacco in vista della stagione 2020-2021. Soprattutto nel caso in cui lo svedese Zlatan Ibrahimovic decidesse di non proseguire la propria avventura in rossonero.

Jovic, che aveva segnato 36 gol in 75 gare con la maglia dell’Eintracht Francoforte prima di trasferirsi, la scorsa estate, a Madrid per 60 milioni di euro, ha già parlato con Ante Rebic, suo ex compagno di squadra nella fila delle ‘Aquile‘ di Adolf Hütter ed avrebbe dato il suo assenso di massima per il suo passaggio al Milan, sognando, così, di ricomporre con il croato una coppia offensiva da urlo.

Milan e Real Madrid, adesso, dovranno sedersi al tavolo delle trattative per trovare un accordo per il trasferimento di Jovic, seguito anche da Inter e Napoli, in Italia. I rapporti tra i due club, però, come noto sono ottimali e, pertanto, non dovrebbe essere poi così complicato trovare una soluzione che accontenti le esigenze di tutti: la strada del prestito biennale con diritto (oppure obbligo) di riscatto potrebbe essere quella percorsa per Jovic.

In questa stagione, alla ‘Casa Blanca‘, Jovic ha sofferto molto la concorrenza del ‘totem madridista‘, Karim Benzema, dovendosi accontentare di scampoli di gara: appena 770′ di gioco suddivisi nell’arco di 24 gare tra Liga, Champions League e coppe nazionali, con 2 soli gol all’attivo. Il Milan, per Jovic, potrebbe dunque rappresentare una grande occasione di rilancio. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>