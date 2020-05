Calciomercato Milan – Di nuovo un difensore dalla Juventus! | News

MERCATO MILAN – Arrivato alla Juventus come un potenziale campione, non è mai riuscito a esplodere e incidere. Daniele Rugani, dopo esserci andato vicino tante volte, con ogni probabilità nel prossimo mercato sarà ceduto. In bianconero non gioca quasi mai e sia il club che il giocatore sono convinti che la separazione sia la decisione migliore per tutti. Tra l’altro Rugani è uno dei giocatori risultati positivi al Covid-19.

Fabio Paratici ha deciso di metterlo sul mercato e viste le ultime disastrose stagioni e la crisi causata dal Coronavirus, anche le pretese juventine sono decisamente riviste: ora dovrebbero bastare 12 milioni per assicurarsi Rugani. A quanto pare tra i club più interessati c’è il Milan, che per una cifra così bassa potrebbe pensarci per formare insieme al capitano Alessio Romagnoli una coppia giovane e italiana. Del resto, i rossoneri cercano difensori sul mercato. Occhio però anche a Roma e Napoli. Decisiva potrebbe essere la volontà della moglie, che diventerà mamma a breve e che quindi potrebbe non volersi spostare molto da Torino. Così il Milan diventa la prima scelta. Intanto i rossoneri hanno scelto l’attaccante SCOPRI DI PIU’ >>>

