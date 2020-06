Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per Thiago Almada | News

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito, in Inghilterra, dal ‘Daily Express‘, anche il Milan, dopo l’Inter, si sarebbe messo sulle tracce di Thiago Almada, classe 2001, trequartista argentino del Vélez Sarsfield in grado anche di giocare da esterno offensivo in attacco su ambedue le fasce.

Almada, 5 gol e 2 assist in 25 gare stagionali con la squadra sudamericana tra campionato e coppe, è uno dei prospetti più interessanti in Argentina e sono molti i club che vorrebbero averlo alle proprie dipendenze. Una su tutte, il Manchester United, che già di recente lo ha trattato con il Vélez.

Sotto contratto con gli argentini, che sconfissero il Milan in finale di Coppa Intercontinentale nel 1994, fino al 30 giugno 2023, Thiago Almada può essere acquistato per 25 milioni di euro, il valore della sua clausola rescissoria. Il Milan del fondo Elliott Management Corporation farà questo investimento?