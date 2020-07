Calciomercato Milan – Derby con l’Inter per James Rodríguez | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Tornato dal prestito al Bayern Monaco, il colombiano James Rodríguez, classe 1991, trequartista che fu la rivelazione dei Mondiali 2014 in Brasile, non sembrava essere destinato a restare al Real Madrid in questa stagione.

Poi, però, i ‘Blancos‘ non hanno accettato la proposta del Napoli, più bassa rispetto ai 42 milioni di euro richiesti per lasciare andare via il calciatore e, pertanto, James Rodríguez è rimasto a disposizione di Zinedine Zidane. Il talento sudamericano non è andato neanche tanto male in avvio di stagione, poi, però, un infortunio lo ha messo fuori causa ad ottobre e, di fatto, limitato il suo apporto alla causa madrilena a sole 14 presenze e 728′ totali.

In estate, dunque, si consumerà la separazione tra le parti. Secondo quanto riferito da ‘El Chiringuito de Jugones‘, James Rodríguez, sotto contratto con il Real Madrid fino al 30 giugno 2021, interessa tanto al Milan quanto all’Inter in Italia. All’estero, le concorrenti più temibili per le compagini meneghine sono l’Atlético Madrid, il Benfica e il Manchester United.

Assistito da Jorge Mendes, che è già al lavoro per trovare una sistemazione adeguata al suo assistito, James Rodríguez, oggi, vale tra i 25 ed i 30 milioni di euro. Il Diavolo ci pensa ed accarezza il sogno di portare un talento dal mancino incredibile in maglia rossonera. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

SEGUICI SUI SOCIAL: CLICCA QUI ⇓