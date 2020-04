VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Un vecchio sogno che torna. Memphis Depay in estate potrebbe lasciare il Lione e il Milan è pronto a fare un tentativo. L’olandese ha il contratto in scadenza nel 2021, ma i francesi non fanno sconti. Di certo Depay sarebbe la soluzione perfetta per l’attacco del Milan. Nella video news il punto e tutte le ultime.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓