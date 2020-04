VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di moltissimi campioni del Milan è in bilico. Da Alessio Romagnoli a Zlatan Ibrahimovic, tutti non sanno cosa accadrà. In modo particolare Gianluigi Donnarumma, che in estate dovrà discutere del rinnovo o essere ceduto. Gigio però sembra aver preso la propria decisione, che lascia un po’ tutti sorpresi. Nella video news le ultime.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓