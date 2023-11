Il Milan è alla ricerca di un attaccante per migliorare il proprio reparto offensivo. Il primo obiettivo dei rossoneri è Jonathan David

Il mercato non è ancora iniziato ma il Milan vuole portarsi avanti e lavora per portare un nuovo attaccante in rossonero. Il primo obiettivo si chiama Jonathan David, centravanti del Lille. Ecco chi è il classe 2000 che vuole il Milan