Calciomercato Milan – David Silva, futuro delineato: le ultime | News

CALCIOMERCATO MILAN – Nei giorni scorsi vi avevamo parlato di un interesse del Milan per David Silva, classe 1986, fantasista spagnolo che Ivan Gazidis, amministratore delegato del club di Via Aldo Rossi, avrebbe visto bene in rossonero come ‘chioccia’ di tanti giovani visto che il calciatore, al termine di questa stagione, lascerà il Manchester City a parametro zero dopo ben 10 stagioni in Inghilterra.

David Silva, però, secondo quanto riferito da ‘ESPN‘, avrebbe già scelto il proprio futuro e declinato la proposta rossonera: il calciatore, infatti, accostato anche all’Inter Miami CF, compagine della Major League Soccer statunitense di proprietà dell’ex milanista David Beckham, avrebbe deciso di far ritorno a casa, in Spagna.

Più precisamente, David Silva dovrebbe tornare al Valencia, club in cui ha già giocato dal 2006 al 2010, in cui aveva totalizzato 168 gare e segnato 32 reti: lì, al ‘Mestalla‘, infatti è cresciuto, ha esordito nel grande calcio e si è imposto all’attenzione di tutta Europa. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>