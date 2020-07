Calciomercato Milan – Dall’Argentina: offerta rossonera per Bustos | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dai media argentini, il Milan sarebbe tornato, con forza, sulle tracce di Nahuel Bustos, classe 1998, attaccante di proprietà del Talleres.

Il Presidente del club della città di Córdoba, Andrés Fassi, ha infatti spiegato come il club di Via Aldo Rossi abbia presentato un’offerta di oltre 10 milioni di euro per aggiudicarsi il cartellino di Bustos: il calciatore piace anche al Krasnodar e la società russa starebbe preparando un’offerta simile al Talleres per il suo gioiello.

Sarà una lotta, dunque, tra Milan e Krasnodar per acquistare Bustos? Il calciatore, sotto contratto con gli argentini soltanto fino al 30 giugno 2021, ed accostato di recente anche alla Roma, ha segnato 10 gol e fornito 4 assist in 21 gare nel corso dell’ultima stagione.

Può giocare da prima e da seconda punta, nonché da esterno offensivo in un attacco a tre elementi. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

