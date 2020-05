Calciomercato Milan – CT Ungheria sull’obiettivo: “Un campione” | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan cerca rinforzi sul mercato e con l’arrivo probabile di Ralf Rangnick non è da escludere che possano arrivare dei giocatori che il manager tedesco ha scovato e portato alla ribalta. Uno di questi è Dominik Szoboszlai, tuttofare del RB Salisburgo, che nei giorni scorsi ha anche aperto al passaggio al Milan. Ha caratteristiche molto simili a quelle di Giacomo Bonaventura: può fare l’esterno, la mezzala o il trequartista. Ecco perchè sembra essere l’erede naturale di Jack, che lascerà a fine stagione per il contratto in scadenza.

Il costo non è eccessivo, anche perchè si tratta di un classe 2000: 13,5 milioni dovrebbero bastare. Una cifra assolutamente congrua per quello che potrebbe essere un vero e proprio fuoriclasse nei prossimi anni. Questo almeno il parere del commissario tecnico dell’Ungheria, che conosce bene Szoboszlai e che ha dichiarato che è destinato a diventare un vero campione. Il Milan insiste e nel caso in cui arrivi Rangnick si avvicinerebbe molto. Per leggere tutte le dichiarazioni del CT LEGGI LA NOTIZIA >>>

