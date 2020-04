VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Come noto, in estate probabilmente ci sarà l’addio di Gianluigi Donnarumma, che ha il contratto in scadenza e difficilmente rinnoverà. Il Milan cerca sostituti e adesso il primo nome sembra essere quello di Alessio Cragno, portiere del Cagliari classe 1994, pronto al grande salto nel prossimo mercato. Nella video news tutte le ultime a riguardo.

