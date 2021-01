CALCIOMERCATO MILAN – Conti al Parma: la storia in rossonero / News

Il Milan ha salutato Andrea Conti. Il terzino classe 1994, dopo tre anni e mezzo in rossonero, si è trasferito al Parma in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della squadra emiliana. La cifra del riscatto è di 7 milioni. Un matrimonio, quello tra Conti e il Milan, che non ha funzionato. Colpevole principale senza dubbi la sfortuna. Ben sei gli infortuni del ragazzo, che lo hanno costretto a saltare 73 partite, più delle 51 che invece ha giocato a sprazzi. Ecco perché il ricordo sarà comunque positivo da entrambe le parti. Nella video news la storia al Milan di Conti con i dati.

CALCIOMERCATO AC MILAN – LE NEWS DELL’ULTIM’ORA >>>