ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – I ‘rumors‘ di calciomercato, in questi giorni, accostano il nome di Federico Chiesa al Milan. Il club di Via Aldo Rossi ha la reale possibilità di ingaggiare l’esterno offensivo della Fiorentina? Nel frattempo, la redazione di ‘GazzettaTV‘, in questo video, ha mostrato come potrebbero giocare i rossoneri di Stefano Pioli, sul terreno di gioco, qualora Chiesa vestisse la maglia del Diavolo.