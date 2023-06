Calciomercato – Ecco come giocherebbe il Milan con Güler | VIDEO

Arda Güler, attaccante del Fenerbahçe, piace al Milan per questo calciomercato estivo. Ecco dove giocherebbe nella squadra di Stefano Pioli

Il Milan, per questa sessione estiva di calciomercato, vorrebbe acquistare Arda Güler, classe 2005, attaccante esterno del Fenerbahçe. Sotto contratto con i gialloblu di Istanbul fino al 30 giugno 2025, può andare via per 17,5 milioni di euro, ovvero il valore della sua clausola rescissoria. Ecco, dunque, in questo video della redazione di 'GazzettaTV', come giocherebbe il Diavolo di Stefano Pioli con Güler