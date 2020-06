Calciomercato Milan – Colpo a costo zero, che affare! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Un lampo all’improvviso. Il Milan ha chiuso l’affare Pierre Kalulu. Il giovane, classe 2000, arriverà a costo zero. Decisivo Paolo Maldini, che ha ammaliato il francese, il quale non ha saputo resistere alla proposta dell’eterno capitano rossonero. Così, Maldini, dopo aver portato Theo Hernandez è pronto a regalare al Milan anche il terzino destro, con l’obiettivo di pari rapporto qualità/prezzo della fascia opposta.

Potrebbe essere il colpo d’addio da parte di Maldini, ma di certo è un grande colpo. Kalulu, poco conosciuto a causa dell’età e del fatto che ancora non fosse in prima squadra con il Lione, è in realtà uno dei prospetti più interessanti del panorama calcistico. Terzino destro, può giocare anche dalla parte opposta, ma pure come difensore centrale.

Il Lione ci puntava moltissimo e per il club francese la firma del rinnovo era una priorità. Perderlo a zero, con ogni probabilità, sta portando non poca insoddisfazione nel club transalpino, consapevole di essersi fatto sfuggire dalle mani un vero e proprio gioiello. Già lunedì dovrebbe Kalulu dovrebbe essere a Milano per svolgere le visite mediche col Milan e poi firmare il nuovo contratto a partire dal primo luglio. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

