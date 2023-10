Calciomercato Milan – Galliani: “Colpani? Mai cercato da nessuno” | VIDEO

Andrea Colpani, fantasista del Monza, obiettivo di calciomercato del Milan e non solo. Adriano Galliani, però, smentisce contatti con le big

Andrea Colpani, classe 1999, fantasista del Monza, si sta mettendo in luce in queste prime giornate della Serie A 2023-2024: il trequartista bresciano ha infatti già segnato 4 gol in 9 gare di campionato. Tanto è bastato per far finire il nome di Colpani sul taccuino di Inter, Juventus e Milan per il prossimo calciomercato estivo. Adriano Galliani, amministratore delegato del Monza, ha smentito - al momento - contatti con le big. Ascoltiamo queste due dichiarazioni nel video