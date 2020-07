Calciomercato Milan – Chance Lozano: il messicano piace a Maldini | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Accantonata l’idea della rivoluzione con Ralf Rangnick, il Milan ha deciso di puntare sulla continuità, confermando Stefano Pioli in panchina, Paolo Maldini in dirigenza e, dunque, con 4-5 ritocchi mirati sul mercato, costruirà la squadra della stagione 2020-2021.

Il Diavolo partirà dai rinnovi di contratto di Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, Hakan Çalhanoglu e Zlatan Ibrahimović: quindi, ragionerà sugli innesti da fare. Certamente, arriveranno un terzino sinistro, un centrocampista ed un attaccante esterno. Per l’ultimo ruolo, sembra esserci un ritorno di fiamma del Milan su Hirving Lozano.

L’attaccante messicano, classe 1995, piace a Maldini e il Milan lo segue sin dai tempi in cui militava in Olanda, nel PSV Eindhoven. L’anno scorso, poi, si è trasferito al Napoli per ben 42 milioni di euro. ‘Chucky‘ Lozano, però, in Campania non ha trovato molto spazio né fortuna: con Gennaro Gattuso si è guadagnato minutaggio in questa fase finale della stagione, ma, in estate, andrà via.

Il club presieduto da Aurelio De Laurentiis intende cederlo in prestito, di modo che si possa rivalutare l’investimento fatto dodici mesi fa: secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Parma, che perderà Gervinho, sembra essere in pole position per aggiudicarsi il numero 11 messicano, ma il fascino del Diavolo potrebbe fare tutta la differenza del mondo … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

