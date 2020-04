Calciomercato Milan – Centrocampo, spunta l’ipotesi Samuele Ricci | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, a fine stagione, perderà sicuramente Lucas Biglia e Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, centrocampisti a cui non verrà rinnovato il contratto in scadenza e, pertanto, il club rossonero sta sondando il mercato alla ricerca di elementi di qualità da inserire in mediana.

Oltre a Teun Koopmeiners, olandese dell’AZ Alkmaar, ed al possibile ritorno di Tommaso Pobega dal prestito al Pordenone, secondo quanto riferito da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, potrebbe verificarsi un altro, importante innesto nel settore dal torneo di Serie B. Il Diavolo, infatti, starebbe seguendo con interesse Samuele Ricci.

Classe 2001, toscano di Pontedera, Samuele Ricci si è messo in bella mostra nell’Empoli in questa stagione, con 22 presenze tra campionato e Coppa Italia, attirando su di sé l’interesse del Milan e della Roma. I rapporti tra Milan ed Empoli, però, sono ottimi e questo potrebbe favorire il felice esito di un’eventuale operazione di mercato per il club meneghino.

Soltanto la passata estate, infatti, il Milan ha versato 24 milioni di euro all'Empoli per acquistare il bosniaco Rade Krunić (8) e il franco-algerino Ismaël Bennacer (16). Sarà Samuele Ricci il terzo centrocampista a trasferirsi a Milano dalla Toscana?