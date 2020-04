VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Edinson Cavani, attaccante uruguaiano classe 1987 che i ‘rumors‘ di calciomercato accostano in queste ore al Milan, ha giocato 7 stagioni con il PSG, segnando 200 gol in 301 gare. Nel 2017-2018 mise a segno 28 dei suoi 40 gol stagionali in Ligue 1: vediamoli tutti nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓