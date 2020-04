VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Il futuro di Zlatan Ibrahimovic è ancora incerto e così il Milan inizia a pensare al sostituto, che potrebbe essere Edinson Cavani, che sarà libero a parametro zero. L’uruguaiano prenderebbe lo stesso stipendio del numero 21, ma con 6 anni in meno. Di certo, non ha però il carisma e la leadership di Ibra. Però può essere lui la vera alternativa. Nella video news le ultime.

