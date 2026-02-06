PIANETAMILAN i nostri video Calciomercato Milan, capitolo attacco: il futuro di Füllkrug, Cissè e … Vlahovic
CALCIOMERCATO MILAN
Il Milan prenderà un nuovo attaccante nel prossimo calciomercato estivo? Se ne parla a 'Super Blitz', tra i nomi del presente e del futuro
Il Milan prenderà un nuovo attaccante nel prossimo calciomercato estivo, dopo aver abiurato l'operazione Jean-Philippe Mateta nelle ultime battute del mercato invernale? Se ne parla a 'Super Blitz', tra i nomi del presente (Niclas Füllkrug) e del futuro (Alphadjo Cissè). Con accento particolare su Dušan Vlahović: guarda il video