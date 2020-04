Calciomercato Milan – Camavinga: la verità sul talento francese | News

CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan, da tempo, segue il percorso sportivo e la crescita di Eduardo Camavinga, classe 2002, centrocampista francese di origini angolane che, nonostante la giovane età, è un punto di forza del Rennes di Julien Stéphan.

Camavinga, in questa stagione, ha collezionato ben 36 presenze con la squadra transalpina, tra campionato e coppe, sciorinando una serie di prestazioni molto convincenti. Gli osservatori del Diavolo, prontamente, lo hanno annotato sul loro taccuino.

Personalità, leadership, piede mancino fatato a soli 17 anni per un calciatore che ricorda, in alcuni tratti, Paul Pogba, in altri un giovane Clarence Seedorf. Ottenerlo, però, per il Milan sarà impresa quasi impossibile: su di lui, infatti, ha messo gli occhi il Real Madrid e, adesso, i rossoneri non potrebbero competere con la forza economica delle ‘Merengues‘.

Per strappare Camavinga al Rennes ci vorrebbe, infatti, un assegno di 50 milioni di euro in contanti ed un ingaggio, per il calciatore, intorno ai 4 milioni di euro netti l’anno. Un po’ troppo per un Diavolo che andrà incontro l’ennesima ricostruzione … CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>