VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Sempre titolare, sempre inamovibile, eppure potenzialmente cedibile. Anche Hakan Calhanoglu si ritrova sul mercato nel Milan. Il turco non convince più di tanto e così Ivan Gazidis studia un piano per sfruttare al meglio una sua cessione, come inserirlo in una trattativa. Nella video news tutte le ultime.

