Calciomercato Milan – Bonaventura via a zero: tutti i club interessati | News

CALCIOMERCATO MILAN – Si concluderà dopo sei stagioni l’esperienza rossonera di Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, centrocampista originario di San Severino Marche che era giunto al Milan il 1° settembre 2014, nell’ultimo giorno di quella sessione estiva di calciomercato, acquistato dall’Atalanta per 6 milioni di euro.

Il calciatore, infatti, che compirà 31 anni il prossimo 22 agosto, non viene giudicato idoneo per il progetto Milan della stagione 2020-2021 dall’amministratore delegato sudafricano Ivan Gazidis. Bonaventura, pertanto, verrà dismesso ed il suo attuale ingaggio di 2 milioni di euro netti a stagione verrà destinato ad un nuovo acquisto, più giovane.

Ma dove potrebbe andare Bonaventura nella prossima stagione? Le offerte, per Jack, non mancano ed il suo agente, il potente Mino Raiola, le sta raccogliendo in questo periodo. Bonaventura, 35 gol in 171 gare con il Diavolo, piace molto, per esempio, nella Capitale: più alla Lazio che alla Roma, entrambe interessate.

Bisognerà, poi, fare attenzione alla pista Fiorentina, alla ricerca di giocatori italiani, d’esperienza, per costruire un nucleo di veterani (con Vincenzo Montella che lo ha già allenato in rossonero …) ed a quella che vorrebbe l’attuale numero 5 rossonero ricongiungersi con Gennaro Gattuso al Napoli.

Occhio, però, all’ipotesi che, inizialmente meno accreditata, sta scalando rapidamente posizioni: il Torino di Urbano Cairo. I granata, infatti, sono pronti a mettere sul piatto di Raiola, per Bonaventura, un ingaggio alto (2,5-3 milioni di euro), un posto da titolare fisso e la ghiotta opportunità di poter riconquistare la Nazionale giocando praticamente sempre.

Dove andrà, dunque, Bonaventura? Ai posteri l’ardua sentenza. CLICCA QUI PER TUTTE LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>

