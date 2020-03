VIDEO MILAN – Questa sarà, con ogni probabilità, l’ultima stagione in rossonero di Giacomo Bonaventura. Il numero 5 rossonero, tra i più longevi in rosa, andrà a scadenza di contratto e tutto lascia pensare che il rinnovo non arriverà. La dirigenza è convinta di perderlo e lui si guarda già attorno. Giusta però la decisione del Milan di lasciar andare Jack? Nella video news il punto.

