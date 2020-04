VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Il Milan ha individuato Myron Boadu sul mercato come possibile nuovo attaccante. Giovane classe 2001 dell’AZ Alkmaar, si è messo in mostra con numeri eccezionali, che hanno attirato l’attenzione di moltissimi club in tutta Europa. In questa video news scopriamo di più su Boadu, tra curiosità e statistiche.

