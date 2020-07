Calciomercato Milan – Biglia tra Independiente e voglia di Serie A | News

CALCIOMERCATO MILAN – Acquistato dal Milan nell’estate 2017, per 20 milioni di euro bonus inclusi, al termine di un’estenuante trattativa con la Lazio di Claudio Lotito, il regista argentino Lucas Biglia, in maglia rossonera, non ha avuto poi così tanta fortuna.

Il calciatore sudamericano, che era giunto in Europa nel 2006, per giocare in Belgio con l’Anderlecht, concluderà la sua terza ed ultima annata nel Milan e poi, da giocatore svincolato, sarà libero di decidere il proprio destino e dove continuare la propria carriera.

Sono stati avviati i primi dialoghi con l’Independiente, il club dove Biglia aveva giocato nella stagione 2005-2006 e, al momento, questa sembra essere la destinazione più probabile per il numero 20 del Diavolo, che, in questo campionato di Serie A, ha disputato appena 9 gare (533′ totali) a causa di numerosi infortuni.

Per Biglia ci prova anche il Boca Juniors ma, secondo quanto riferito dal collega Daniele Longo di 'calciomercato.com', Biglia vorrebbe provare una nuova esperienza in Serie A, il torneo nel quale, dal 2013 ad oggi, si è imposto quale uno dei migliori centrocampisti centrali in Europa.