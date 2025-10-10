PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Bernardo Silva è un pensiero reale per i rossoneri
Calciomercato Milan, Bernardo Silva è un pensiero reale per i rossoneri
01:26
Bernardo Silva, vicino alla scadenza di contratto con il Manchester City, potrebbe essere un nome concreto in ottica calciomercato per il Milan. La situazione
Bernardo Silva al Milan? Questo 'rumour' di calciomercato fa sognare i tifosi rossoneri. Questa pista potrebbe effettivamente diventare concreta