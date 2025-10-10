PIANETAMILAN calciomercato news calciomercato Calciomercato Milan, Bernardo Silva è un pensiero reale per i rossoneri

NEWS CALCIOMERCATO

Calciomercato Milan, Bernardo Silva è un pensiero reale per i rossoneri

desc img
01:26
Redazione PM
10 ottobre

Bernardo Silva, vicino alla scadenza di contratto con il Manchester City, potrebbe essere un nome concreto in ottica calciomercato per il Milan. La situazione

Bernardo Silva al Milan? Questo 'rumour' di calciomercato fa sognare i tifosi rossoneri. Questa pista potrebbe effettivamente diventare concreta