Calciomercato Milan – Bennacer via? Ecco il sostituto! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Salvo sorprese, Ismael Bennacer dovrebbe rimanere al Milan anche il prossimo anno. Il centrocampista algerino è stato acquistato appena un anno fa per soli 18 milioni, ma è cresciuto tantissimo sia come rendimento che come valore, attirando l’attenzione di tantissimi top club come Paris Saint-Germain e Manchester City. Il Milan però lo reputa incedibile se non per 50 milioni, cifra che sembra ancora un po’ troppo alta. E se per ora i rossoneri potrebbero anche rifiutarla, dal prossimo anno sarebbero costretti a lasciarlo andare, perché si attiva una clausola rescissoria.

In ogni caso, meglio prepararsi per ogni evenienza. Così, il Milan inizia già a guardarsi intorno per l’eventuale sostituto e sembra averlo già individuato. Si tratta di Marc Roca, centrocampista dell’Espanyol. Classe 1996, sarebbe l’erede ideale. Arriverebbe con modalità simili e con altrettanti margini di miglioramenti. Il costo è di circa 16 milioni, poco meno di quanto è stato pagato Bennacer, il quale ovviamente finanzierebbe abbondantemente il colpo grazie all’enorme plusvalenza.

In sostanza, sia che Bennacer vada via già quest’anno, sia che saluti in futuro, Roca è nel mirino del Milan. Se necessario, l’assalto partirà subito, altrimenti verrà monitorato ancora nel corso dei prossimi mesi. Se convincerà ancora, allora il Milan confermerà l’intenzione e in caso di addio dell’algerino in futuro ci si fionderà. Se invece cambierà idea, virerà su altri obiettivi. Non è detto, infine, che possa arrivare a prescindere da Bennacer, ma molto probabilmente non subito: non ci sarebbe fretta e quindi ci sarebbe la possibilità di valutarlo in modo più approfondito. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓