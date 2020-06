Calciomercato Milan – Aumenta la concorrenza per Florentino | News

CALCIOMERCATO MILAN – Già durante lo scorso calciomercato di gennaio, il Milan aveva fatto un tentativo per prendere Florentino Luís, classe 1999, centrocampista portoghese di proprietà del Benfica; il ragazzo, alla fine, era rimasto allo stadio ‘da Luz‘.

Il Diavolo, però, non ha mai mollato la presa su Florentino ed in estate vuole riprovare a portarlo a Milano: si parla già di un’intesa tra Milan e Benfica sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto fissato a 40 milioni di euro da ratificare a stagione 2019-2020.

Secondo quanto riporta la stampa estera, però, non è detto che, alla fine, Florentino vesta la maglia del Milan, giacché sul numero 61 delle ‘Aquile‘ di Lisbona ci sono anche tanti altri club. In Italia, è seguito dalla Lazio, all’estero si è vociferato del Real Madrid, nel caso in cui sfumasse l’acquisto di Eduardo Camavinga dal Rennes.

In base alle informazioni in possesso del ‘Daily Mail‘, però, su Florentino sarebbe piombato il Newcastle, club ricchissimo per essere stato acquistato dagli arabi: le ‘Magpies‘, dunque, si aggiungono alla lista di pretendenti al cartellino di Florentino che coinvolgerebbe anche altre due società.

Nello specifico, Bayer Leverkusen e Manchester United. Anche per il tabloid britannico, però, il Milan resta favorito nella corsa a Florentino. I rossoneri sapranno confermare la propria leadership anche in fase di finalizzazione della trattativa?