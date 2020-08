Calciomercato Milan – Atalanta su Miranchuk: spunta una clausola | News

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Come noto il Milan sta seguendo, da molto vicino, Aleksej Miranchuk, classe 1995, forte trequartista russo della Lokomotiv Mosca che nell’ultima stagione ha segnato 16 gol e fornito 5 assist in 32 gare tra campionato, Champions League e coppa nazionale.

Il calciatore, in scadenza di contratto il 30 giugno 2021, piace, però, molto anche all’Atalanta ed alla Roma. Il quotidiano ‘Tuttosport‘ in edicola questa mattina, per esempio, ha ricordato come sia sempre ‘caldo’ l’interesse della ‘Dea‘ di Gian Piero Gasperini per il calciatore russo.

Qualora partisse Duván Zapata o non venisse recuperato psicologicamente Jošip Iličić, l’Atalanta potrebbe puntare proprio su Miranchuk. In alternativa c’è Michy Batshuayi, attaccante belga in uscita dal Chelsea. Il Milan monitora con attenzione la situazione, anche perché, dalla Russia, sostengono come Miranchuk preferisca indossare la maglia rossonera.

Finora, almeno a quanto si è letto, sembra che la Lokomotiv Mosca abbia chiesto 20 milioni di euro per il suo gioiello. Per ‘Tuttosport‘, però, esisterebbe una clausola rescissoria che consentirebbe a Miranchuk di liberarsi dal suo attuale club per soli 8 milioni di euro. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>