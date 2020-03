VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Ottimo rapporto tra Milan e Siviglia, che potrebbe portare a un vero e proprio asse di calciomercato. Dopo la cessione di Suso e il prestito di Simon Kjaer, in estate i due club parleranno di nuovo per il riscatto del danese e probabilmente per Rony Lopes, esterno portoghese degli andalusi. Nella video news ulteriori dettagli.

