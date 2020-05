Calciomercato Milan – Assalto al centrocampista, pronto lo scambio! / News

VIDEO MERCATO MILAN – Sarà una sessione di mercato molto particolare, tra giovani e prezzi bassi, ma la sensazione è che possa riservare qualche sorpresa ai tifosi del Milan. Il centrocampo è il reparto che va rivoluzionato significativamente e gli addii a zero di Lucas Biglia e Giacomo Bonaventura sottolineano questa intenzione. I nomi accostati sono tantissimi, ma alcuni ovviamente sono molto più “caldi” rispetto ad altri.

Per esempio quello di Florentino, centrocampista portoghese del Benfica classe 1999: giovane, già forte e pronto per giocare ad alti livelli, con uno stipendio non particolarmente oneroso. Tutte caratteristiche ideali per il Milan. Il vero problema è il costo del cartellino. I portoghesi hanno fissato una clausola rescissoria a 120 milioni, cifre decisamente fuori mercato per il Milan.

I rossoneri, tuttavia, non si arrendono e considerando Florentino una priorità. Già nei mesi scorsi avevano presentato un’offerta poi rispedita al mittente: prestito oneroso con diritto di riscatto. Benfica non convinto dalla formula e dalla cifra offerta. Ecco perché servirà migliorare la proposta in modo significativo e il Milan ha deciso di mettere sul piatto anche Paquetà, centrocampista brasiliano considerato cedibile e che in Serie A ha faticato, ma che in Portogallo potrebbe esplodere.

Al Benfica piace molto, la valutazione è di 22,5 milioni e perciò potrebbe servire comunque una ricchissima aggiunta cash per convincere le Aquile a lasciare andare Florentino, che tra l’altro piace tanto anche a moltissimi top club europei. Insomma, tutt’altro che facile come operazione. Il Milan però sembra intenzionato a fare sul serio e a provarci fino in fondo. Per tutte le ultime LEGGI LA NOTIZIA >>>

