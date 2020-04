Calciomercato Milan – Assalto a David Silva: incontrati gli agenti | News

CALCIOMERCATO MILAN – David Silva ha deciso: dopo dieci stagioni ricche di successi, tra cui 4 titoli di campione della Premier League inglese, lascerà il Manchester City a parametro zero dal prossimo 1° luglio.

Il calciatore iberico, ex fantasista del Valencia, pertanto, sarà libero sul mercato e pronto a legarsi ad un nuovo progetto sportivo per concludere al meglio la sua sfolgorante carriera.

Secondo quanto riferito dal ‘Corriere dello Sport‘ oggi in edicola, su David Silva, classe 1986, sarebbe piombato il Milan: il club rossonero, infatti, avrebbe già incontrato gli agenti del giocatore per sondare la sua disponibilità a vestire la maglia rossonera.

Al momento, l’unica seria concorrente del Milan nella corsa a David Silva sembra essere l’Inter Miami, franchigia della MLS statunitense presieduta da David Beckham, ma, secondo il quotidiano romano, il numero 21 dei ‘Citizens‘ non disdegnerebbe una stimolante esperienza nel calcio italiano.

In dieci anni in Inghilterra, David Silva ha segnato 74 gol in 424 gare tra Premier League, Champions League, Europa League e tante coppe nazionali.