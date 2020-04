CALCIOMERCATO MILAN – Annuncio ufficiale: torna in rossonero / News

VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Nell’estate 2018, prima che cambiasse la dirigenza, Massimiliano Mirabelli ha deciso di compiere l’ultimo suo colpo di mercato: Alen Halilovic.

In prospettiva poteva essere un ottimo acquisto, essendo considerato tra i giovani più promettenti ed essendo arrivato a costo zero. Dopo soli sei mesi, però, è stato ceduto in prestito. Prima allo Standard Liegi per sei mesi e poi all’Heerenveen in questa stagione. In estate, lui stesso ha ufficialmente annunciato che tornerà al Milan.

Il club rossonero dovrà decidere che farne: un altro prestito è da escludere, avendo il contratto in scadenza nel 2021. Sarà cessione definitiva probabilmente, ma il suo valore non è più alto di 1,4 milioni. Nella video news le ultime. Per le sue dichiarazioni complete LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓