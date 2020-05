Calciomercato Milan – Ancelotti beffa i rossoneri: lo porta all’Everton / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Questo matrimonio non s’ha da fare. Todibo e il Milan sono destinati a rimanere separati. Già nel corso del mercato di gennaio il difensore era stato cercato dai rossoneri, con Frederic Massara che era addirittura volato in Spagna per convincerlo ad accettare l’offerta milanista. Todibo però aveva preferito andare allo Schalke 04.

Scelta rivelatasi errata, visto che dopo pochi mesi è già pronto a cambiare aria: i tedeschi non lo riscatteranno per 25 milioni come stabilito e quindi tornerà al Barcellona, che dovrà scegliere se puntarci ancora o cederlo. Il Milan ci ha riprovato e ha proposto un nuovo prestito con diritto di riscatto, ma ancora una volta né Todibo né il Barcellona sono rimasti particolarmente colpiti.

È andata meglio invece a Carlo Ancelotti, che è riuscito a strappare l’ok del giocatore e a raggiungere un’intesa di massima con il club blaugrana. L’operazione sembra poter andare a buon fine con il pagamento di 22 milioni da parte dell’Everton al Barça per il trasferimento a titolo definitivo. Ancelotti soffia un obiettivo al Milan, costretto ora a cercare altro. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

