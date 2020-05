Calciomercato Milan – Altri due obiettivi dal Real Madrid! / News

VIDEO MERCATO MILAN NEWS – Un asse di mercato che funziona, quello tra Milan e Real Madrid. I rapporti tra i due club sono da sempre ottimi. I re d’Europa hanno spesso collaborato sul mercato e la presenza di Paolo Maldini è decisamente un altro aiuto per il Milan. In estate proprio grazie all’eterno numero 3 è arrivato in rossonero Theo Hernandez, che è probabilmente è uno dei migliori acquisti degli ultimi anni per il rapporto qualità/prezzo, considerando anche quanto è già cresciuto.

Dopo il terzino francese, Milan e Real potrebbero mettere in piedi nuovi affari. Il primo riguarda Martin Odegaard, stellina norvegese sulla quale conta molto il club spagnolo, ma che il Milan ha messo nel mirino perché perfettamente adiacente alle idee di mercato che bisognerà svolgere in estate. Il Real non vuole lasciarlo andare se non in prestito, mentre il Milan è pronto a inserire un diritto di riscatto fino a 45 milioni. L’operazione resta complicata.

Ma non solo Odegaard è argomento di discussione tra i due club più vincenti al mondo. Milan e Real Madrid stanno parlando anche di altri due giocatori, che invece possono arrivare a Milano più facilmente. Il primo è Lucas Vazquez, ala destra classe 1991. Lo spagnolo ha una clausola assurda da 310 milioni che rende difficile abbassare troppo il prezzo, ma anche in questo caso un prestito con diritto di riscatto può essere la soluzione migliore.

Il secondo è invece Eder Militao, brasiliano classe 1998. Difensore centrale, ha le caratteristiche di molti dei centrali sul taccuino di Ralf Rangnick: forte fisicamente, capace di impostare l’azione e di giocare anche a centrocampo o terzino destro. La valutazione è di 36 milioni. Bottega cara, il Real. Si sa. Però acquistare dalla Casa Blanca è spesso sinonimo di qualità. Per saperne di più LEGGI LA NOTIZIA >>>

