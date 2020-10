Calciomercato Milan: alla scoperta del turco Ozan Kabak

ULTIME NOTIZIE VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Ozan Kabak, classe 2000, difensore turco dello Schalke 04, è un obiettivo del Milan in questi ultimi giorni di calciomercato. Come si ricorderà, il Milan aveva già trattato il calciatore la passata estate, quando ancora militava nello Stoccarda. Conosciamo meglio Ozan Kabak in questo video della redazione di ‘GazzettaTV‘.