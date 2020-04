Calciomercato Milan – Agüero, un attaccante da record | VIDEO

VIDEO CALCIOMERCATO MILAN – Sergio ‘Kun’ Agüero, classe 1988, che i ‘rumors‘ di calciomercato accostano al Milan visto che andrà in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno 2021, con la tripletta rifilata nel 6-1 esterno del Manchester City all’Aston Villa lo scorso 12 gennaio, è diventato il calciatore non britannico più prolifico nella storia della Premier League. Ma l’argentino, che è passato davanti ad un mostro sacro come Thierry Henry, fermo a quota 175 reti, è un vero e proprio uomo da record. Eccoli elencati nel video della redazione di ‘GazzettaTV‘.

