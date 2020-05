Calciomercato Milan – Addio Bonaventura: ha scelto dove giocherà | News

CALCIOMERCATO MILAN – Ormai non è più un segreto. Giacomo ‘Jack’ Bonaventura, classe 1989, al termine dell’attuale stagione sportiva non sarà più un calciatore del Milan.

A Bonaventura, dopo sei anni di onorata militanza rossonera, contrassegnata da qualche piccola gioia e da tanti dolori (soprattutto causati dagli infortuni), è stato infatti comunicato come non rientri nei piani tecnici del Diavolo per la stagione 2020-2021 e, pertanto, il suo agente, Mino Raiola, si è mosso per tempo per trovargli una sistemazione adeguata.

Tante, tantissime le squadre che si sono interessate al centrocampista originario di San Severino Marche: per il numero 5 del Milan sono giunte offerte da Fiorentina, Napoli, Lazio, Torino, Atalanta e Roma. Bonaventura, dopo aver inizialmente dato priorità alla proposta orobica, giacché lui, in nerazzurro, aveva mosso i primi passi nel grande calcio, ha cambiato idea e già nelle prossime settimane, dovrebbe firmare con il suo nuovo club.

Jack ha scelto la Roma: piazza calda, squadra ambiziosa, livello internazionale conclamato. Il posto ideale per proseguire la sua carriera. Bonaventura dovrebbe apporre la propria firma su un contratto triennale, fino al 30 giugno 2023, da 1,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Poco meno di quanto percepito al Milan. CLICCA QUI PER LE ALTRE NEWS SUL CALCIOMERCATO DEL MILAN >>>