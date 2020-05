Calciomercato Milan – Accordo raggiunto, sarà rossonero! / News

CALCIOMERCATO MILAN – Con l’infortunio di Leo Duarte e un Mateo Musacchio non al meglio, il Milan nel mercato di gennaio, al posto di Mattia Caldara ha deciso di farsi dare dall’Atalanta il difensore danese Simon Kjaer. L’ex Roma era in prestito nella squadra orobica dal Siviglia e ha continuato la propria stagione in rossonero. Come spesso è capitato nel corso degli ultimi anni, i tifosi milanisti non hanno preso molto bene la decisione. Tuttavia, Kjaer si è dimostrato affidabile e soprattutto utile, a differenza di Caldara, che non è mai riuscito a esordire in campionato con la maglia del Milan.

Così, Kjaer che era arrivato come rimpiazzo d’emergenza e alternativa a Musacchio, si è ben presto fatto largo, conquistando la maglia da titolare e collezionando già 7 presenze col Milan, nonostante anche un piccolo infortunio. Le sue prestazioni sono state tutte di altissimo livello: leader del reparto, sicuro nelle scelte, tempestivo negli interventi e anche dotato di un buon piede in impostazione. Kjaer ha sorpreso tutti, convincendo anche i più scettici che l’operazione non è stata poi così sbagliata. Ora però c’è da prendere un’altra decisione: al termine della stagione, Kjaer tornerà al Siviglia. Il Milan, però, sta pensando di tenerlo e sembra essersi convinto. Tra i club c’era un accordo sulla parola di un riscatto a 2,5 milioni, stessa cifra che valeva per l’Atalanta. Gli andalusi non hanno intenzione di opporre resistenza e quindi il Milan dovrebbe pagare la cifra concordata e aggiudicarsi definitivamente Kjaer.

Tuttavia, per Kjaer la prossima stagione potrebbe essere un po’ diversa. La sua presenza in rosa potrebbe tornare utile più come uomo d’esperienza e leader che in campo. Il Milan è a caccia di almeno un difensore di ottimo livello sul mercato, visto che saluterà probabilmente Musacchio. In più c’è Matteo Gabbia sempre più lanciato. Così, Kjaer potrebbe diventare la quarta scelta, considerando sempre come intoccabile ovviamente il capitano Alessio Romagnoli. Il posto se lo giocherebbe con Duarte, che pure al Milan si augurano possa finalmente dimostrare il proprio valore. Kjaer, che ha 31 anni, comunque non ha pretese e ha un ingaggio basso. Per ciò, come riserva e uomo spogliatoio dà enormi garanzie. Per maggiori dettagli sulla trattativa LEGGI LA NOTIZIA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓